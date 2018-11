Sport x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do duelo rubro-negro

Sport e Flamengo jogam neste domingo, às 17h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo rubro-negro, os pernambucanos esperam se afastar da zona da degola e os cariocas ainda tentam sonhar com o título e assegurar sua classificação para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

Sport x Flamengo terá a transmissão da TV Globo (para o Rio de Janeiro) e Premiere para todo o Brasil. O Sport inicia a rodada com 38 pontos e precisa vencer para não correr risco de entrar na zona de rebaixamento. Já o Flamengo tem 63 pontos e se quiser manter o sonho de brigar pelo título vivo, precisará sair de Recife com os três pontos.

Na rodada passada, o Sport tropeçou em casa e não passou de um empate sem gols com o Vitória, concorrente direto contra a degola. Já o Flamengo soube aproveitar o fato de ser mandante e derrotou o Santos por 1 a 0. O destaque da partida foi o goleiro César, que defendeu um pênalti cobrado por Gabriel Barbosa nos minutos finais.

Escalações de Sport x Flamengo

Sport: Maílson; Cláudio Winck, Ernando, Adryelson e Sander (Ronaldo Alves); Marcão, Jair, Gabriel, Mateus Gonçalves e Michel Bastos; Hernane.

Flamengo: César; Klebinho, Léo Duarte, Réver e Renê; Cuellar, Willian Arão, Vitinho, Lucas Paquetá e Éverton Ribeiro; Henrique Dourado.