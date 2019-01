Sport x Náutico: onde assistir ao vivo pela TV o clássico pernambucano

Sport e Náutico agitam o futebol pernambucano neste domingo. Os rivais se enfrentam às 16h (horário local e 17h de Brasília), na Ilha do Retiro, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão da TV Globo (para Pernambuco), SportTV e canal Premiere.

Dividindo as atenções com a Copa do Nordeste, Sport já fez dois jogos no estadual, enquanto o Náutico atuou apenas uma vez. Na última rodada, a equipe da Ilha do Retiro derrotou o Vitória-PE por 2 a 0 e conquistou seu primeiro resultado positivo no Pernambucano.

O Náutico venceu seu único jogo no estadual. Fora de casa, o Timbu derrotou o Central por 2 a 1.

Veja a terceira rodada do Pernambucano 2019

Domingo

Sport x Náutico

Petrolina x América-PE

Terça-feira

Santa Cruz x Afogados da Ingazeira

Quarta-feira

Acadêmica Vitória x Central

Salgueiro x Flamengo Arcoverde