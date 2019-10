Sport x Operário: transmissão do jogo pela Série B do Brasileiro

Sport e Operário se enfrentam neste sábado, às 19h, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. As duas equipes fazem um confronto direto por vaga no G-4 da tabela de classificação, já que o time pernambucano é o terceiro colocado e os paranaenses ocupam a sexta posição, com cinco pontos a menos.

Sport x Operário terá transmissão pelos canais SporTV e Premiere.

No primeiro turno, o encontro entre as equipes foi na cidade de Ponta Grossa (PR), com vitória do time da casa por 2 a 1. O Sport, do técnico Guto Ferreira, vive momento de ascensão na Série B, ao ter vencido três dos últimos quatro compromissos. Na última rodada, o time pernambucano superou outro clube paranaense. Em Londrina, o Sport venceu por 2 a 1, e conta com a boa fase do atacante Hernane, que é um dos artilheiros da competição com 11 gols, ao lado de Rodrigão, do Coritiba.

O Operário tem feito uma campanha irregular. A equipe alvinegra conquistou um bom resultado fora de casa na rodada anterior, quando empatou por 1 a 1 com o Botafogo, em Ribeirão Preto, com um gol marcado no fim. Nesta competição o Operário tem ido mal como visitante e não ganhou os cinco compromissos recentes longe de Ponta Grossa.