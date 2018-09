Sport x Palmeiras: horário, onde assistir e o que está em jogo

Poucos dias depois de entrar em campo pela Copa Libertadores, o Palmeiras terá novamente um compromisso neste domingo. A partir das 18h, contra o Sport, na Ilha do Retiro, no Recife, o time do técnico Luiz Felipe Scolari entra em campo pelo Campeonato Brasileiro com a missão de se manter no encalço dos dois líderes, São Paulo e Internacional.

O jogo terá transmissão somente no pay-per-view. O Palmeiras começou a rodada na terceira posição e ostenta a série de dez rodadas seguidas sem perder. Após escalar os titulares na quinta-feira, contra o Colo-Colo, em Santiago, o time deve apostar novamente em uma formação reserva. A novidade deve ser o retorno de Deyverson, que cumpriu suspensão nos três últimos jogos.

O Sport, por sua vez, vive situação difícil. O penúltimo colocado perdeu em duas das três últimas rodadas e já vê os times que estão acima da zona do rebaixamento começarem a abrir vantagem. Com apenas seis vitórias na competição, a equipe pernambucana aposta em nova zebra diante do Palmeiras. No primeiro turno, no Allianz Parque, a equipe pernambucana ganhou por 3 a 2.