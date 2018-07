Sport x Palmeiras será 1º jogo do Brasileirão em segundas-feiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira a tabela detalhada do Brasileirão entre a 12.ª e a 21.ª rodadas. A novidade é a inclusão da opção de jogos às 20h de segunda-feira, sempre um por rodada, com previsão de transmissão pelo SporTV. A estreia do novo horário de partidas será em 4 de julho, pela 13.ª rodada, com Sport x Palmeiras, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

Também foram marcados para segundas-feiras os jogos entre Cruzeiro e Atlético-PR (dia 11 de julho), Atlético-MG e Coritiba (18 de julho), Flamengo e América-MG (25 de julho), Botafogo e Palmeiras (1.º de agosto), Atlético-MG e Chapecoense (8 de agosto), Chapecoense e Internacional (15 de agosto) e, por fim, Coritiba e Santos (22 de agosto).

Todos os jogos de Flamengo, Fluminense e Botafogo como mandantes aparecem como local "a definir", uma vez que o Maracanã e o Engenhão estão cedidos aos organizadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. O Fla varia seus jogos entre o Mané Garrincha (que também será cedido) e Volta Redonda (RJ). O Fluminense pretende passar a utilizar o Edson Passos, em Mesquita (RJ), enquanto o Botafogo tenta concluir a reforma do Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

Até a 13.ª rodada, em 3 de julho, o Corinthians tem jogos marcados para o Itaquerão. O clássico contra o São Paulo, em 17 de julho, já aparece como "local a definir", uma vez que o estádio corintiano também será utilizado na Copa do Mundo. O mesmo vale para o Cruzeiro já na 14.ª rodada, dia 11 de julho.

Nessa leva de jogos agora com dias e horários detalhados, há 16 confrontos marcados para as 11 horas de domingo. A CBF está implantando um rodízio de times, para que nenhum seja prejudicado. Só Fluminense e Figueirense têm dois jogos em casa marcados para a manhã. O clube catarinense ainda atua uma vez fora de casa. Corinthians e Flamengo, por outro lado, têm só um jogo cada um de manhã.