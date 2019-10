Sport x Paraná: informações do jogo pela Série B

Para encostar no líder do Brasileirão Série B, o Sport enfrenta o Paraná nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 31ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV 2 e Premiere.

O Sport empatou com o Brasil de Pelotas no último domingo por 0 a 0 e se manteve na vice-liderança da competição, com 53 pontos. Já o Paraná perdeu para o Figueirense por 1 a 0 e deixou escapar a chance de se aproximar do G4. O time paranaense está na sétima colocação da tabela, com 44 pontos.

Últimos jogos do Sport no Brasileirão Série B

20/10 Brasil de Pelotas 0 x 0 Sport

14/10 Sport 2 x 0 Cuiabá

11/10 Sport 2 x 0 São Bento

7/10 CRB 1 x 1 Sport

3/10 Vitória 2 x 2 Sport

Últimos jogos do Paraná no Brasileirão Série B

19/10 Paraná 0 x 1 Figueirense

15/10 Paraná 1 x 0 Brasil de Pelotas

12/10 Bragantino 2 x 0 Paraná

8/10 Operário-PR 0 x 1 Paraná

5/10 Paraná 2 x 0 Coritiba