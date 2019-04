Sport x Salgueiro: como assistir ao jogo ao vivo

Sport e Salgueiro se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela partida única pela semifinal do Campeonato Pernambucano. Pela fase de classificação, o time rubro-negro foi mandante e goleou por 4 a 0.

Sport x Salgueiro terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Pernambuco), do canal Premiere e através do site da Federação Pernambucana de Futebol (FPF TV).

O classificado do duelo enfrentará na decisão do Estadual o Náutico, que na última quarta-feira derrotou o Afogados por 2 a 0, no estádio dos Aflitos, no Recife.

O Sport terminou a fase de classificação como líder isolado com 21 pontos - foram sete vitórias e dois empates. Nas quartas de final, goleou o Petrolina por 4 a 0, no estádio da Ilha do Retiro. O time disputa neste momento apenas o Estadual, pois já foi eliminado da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste.

Do outro lado, o Salgueiro ficou com a quarta colocação da fase de classificação com 16 pontos - cinco vitórias, um empate e três derrotas. Nas quartas de final, eliminou o Central após vencer por 2 a 1, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro (PE). No último sábado, foi eliminado da Copa do Nordeste.