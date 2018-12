Sport x Santos: onde assistir, escalações e horário da partida

Sport e Santos jogam neste domingo, às 17h, na Ilha do Retiro, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma partida de extrema importância para o time pernambucano, enquanto o clima entre os santistas é de amistoso.

Sport x Santos terá transmissão da TV Globo (para Pernambuco), Premiere para todo o Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. O Sport entra na última rodada com 39 pontos e a 18ª posição no Campeonato. Precisa vencer e torcer por algum de seus adversários tropeçarem. Na última rodada, a equipe recifense empatou sem gols com o São Paulo, no Morumbi.

Já o Santos soma 50 pontos e está em décimo na tabela. Garantido na Sul-Americana do ano que vem e sem chance de brigar por Libertadores, a equipe alvinegra usa a partida para se despedir do técnico Cuca, que deixará o clube ao final da temporada. Na rodada passada, o Santos derrotou o Atlético-MG por 3 a 2, na Vila Belmiro.

Escalações de Sport x Santos

Sport: Maílson; Andrigo, Adryelson, Ernando e Raul Prata; Marcão, Fellipe Bastos (Neto Moura), Gabriel, Mateus Gonçalves e Michel Bastos; Matheus Peixoto. Técnico: Milton Mendes.

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Copete; Guilherme Nunes, Diego Pituca e Jean Mota; Arthur Gomes, Felippe Cardoso e Rodrygo.