Sport x Vitória: onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste

Sport e Vitória se enfrentam neste sábado pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida será realizada às 16h (horário de Brasília) na Arena Pernambuco, em Recife, e o torcedor pode assistir ao vivo pela Fox Sports, que também irá transmitir em seu site e aplicativo. Outra opção é a transmissão online do Live FC e do Canal da Copa do Nordeste no Youtube.

O Sport está no Grupo A da Copa do Nordeste e em sua partida de estreia conquistou uma vitória. A equipe pernambucana superou o CSA por 1 a 0, fora de casa, e começou bem a competição regional.

O Vitória, por sua vez, está no Grupo B da competição e na primeira rodada empatou sem gols com o Fortaleza. O time espera somar seus primeiros três pontos na Copa do Nordeste, mesmo sendo visitante no duelo.