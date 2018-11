Sport x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Sport e Vitória jogam nesta quarta-feira, às 21h45, na Ilha do Retiro, em Recife, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ganha ares de decisão para os dois times, que disputam rodada a rodada e ponto a ponto para não ficarem na zona de rebaixamento.

Sport x Vitória terá transmissão da TV Globo para a Bahia e Premiere para o restante do Brasil. Além disso, o Estado terá minuto a minuto da partida. Atualmente, os pernambucanos levam uma pequena vantagem na classificação e possuem 37 pontos, contra 35 dos baianos.

Na última rodada, as duas equipes empataram. O Vitória, em casa, não conseguiu superar o rival Bahia e ficou no 2 a 2. Já o Sport segurou o Fluminense no Rio e voltou para casa com um empate sem gols. A equipe pernambucana vem de quatro jogos sem perder, sendo um empate e três resultados positivos. Já o Vitória vem de dois empates.

Escalações Sport x Vitória

Sport: Maílson; Raul Prata, Ronaldo Alves, Adyelson e Ernando; Marcão Silva, Jair, Michel Bastos e Rogério (Andrigo ou Neto Moura); Matheus Gonçalves e Hernane. Técnico: Milton Mendes.

Vitória: Ronaldo; Jeferson, Aderllan, Lucas Ribeiro e Marcelo Benítez; Willian Farias, Arouca e Léo Gomes; Erick, Lucas Fernandes e Neílton (Rhayner). Técnico: João Burse.

Veja a rodada completa da Série A:

Quarta-feira

19h30: Vasco x Atlético-PR

21h: Paraná x Atlético-MG

21h: Bahia x Ceará

21h45: Cruzeiro x Corinthians

21h45: Sport x Vitória

21h45: Palmeiras x Fluminense

Quinta-feira

17h: Chapecoense x Botafogo

17h: Flamengo x Santos

19h: São Paulo x Grêmio

21h: Internacional x América-MG