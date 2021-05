Sporting Cristal derrota o Rentistas e leva São Paulo às oitavas da Libertadores

O São Paulo está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores. O time do Morumbi foi beneficiado, nesta quarta-feira, com a vitória do Sporting Cristal, do Peru, por 2 a 0 sobre o Rentistas, do Uruguai, em duelo disputado no Estádio Nacional de Lima e válido pela quinta rodada do Grupo E.

Com o resultado, o time peruano chegou aos quatro pontos, um a mais que a equipe uruguaia. A liderança da cave é do Racing, com 11, enquanto o São Paulo soma oito. Os dois primeiros colocados garantem vaga no mata-mata da competição sul-americana.

Na última rodada, terça-feira, o Racing recebe em Buenos Aires o Rentistas, enquanto o Sporting Cristal visita o São Paulo, no Morumbi. Um empate garante o time argentino na primeira posição do grupo.

Antes disso, o São Paulo joga as finais do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras. O primeiro joo, nesta quinta-feira, no Allianz Parque, e o jogo final, domino, no Morumbi.