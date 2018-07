Sporting Cristal, rival do Palmeiras na Libertadores, não perdeu neste ano

SÃO PAULO - O Palmeiras terá trabalho duro em sua estreia na fase de grupos da Libertadores. De acordo com informações da imprensa peruana, parte dela já no Brasil para acompanhar a partida de quinta, o Sporting Cristal está em início de temporada, mas vem embalado pelo título nacional e por recentes bons resultados. Na estreia no Campeonato Peruano de 2013, sábado, derrotou o San Martín por 1 a 0. Antes, participou de dois jogos amistosos no Uruguai, batendo o Peñarol nos pênaltis e o Nacional por 2 a 0. Ou seja, o time ainda não perdeu neste ano.

Fôlego também não deve faltar. O grupo comandado pelo técnico Roberto Mosquera fez treinamento em altitude na cidade de Arequipa, 2.328 metros acima do nível do mar, de onde voltou há cerca de dez dias. Entre os destaques do time estão o atacante Lobatón, resposável pelo gol da vitória contra o San Martín, e o meia Chiroque. Outro jogador que pode surpreender e provocar calafrios na defesa do Palmeiras é o atacante Junior Ross. O goleiro Diego Penny, reserva da seleção peruana, dá segurança na defesa.

Apesar da boa fase inicial e das informações sobre os recentes problemas do Palmeiras para a temporada, ninguém está apostando em jogo fácil quinta. Entre os peruanos, há o respeito e a ideia de que mesmo um time brasileiro em má fase é capaz de tudo quando está disputando um torneio como a Libertadores.