Sporting encerra jejum de 19 anos e volta a ser campeão português

Foram 19 anos de espera, mas o torcedor do Sporting finalmente pode voltar a comemorar o título do Campeonato Português. Nesta terça, a equipe alviverde de Lisboa bateu o Boavista por 1 a 0 no estádio José Alvalade e garantiu o troféu com duas rodadas de antecedência.

A ansiedade dos torcedores ficou bem clara: com o público ainda vetado das arquibancadas em Portugal, uma multidão se reuniu nos arredores do estádio para comemorar quando o título saísse. Contudo, as aglomerações ainda estão proibidas. A polícia portuguesa tentou dispersar e houve confronto.

No jogo, o domínio do Sporting foi amplo, mas a vitória acabou sendo magra. O único gol foi marcado por Paulinho, aos 36 minutos do primeiro tempo, completando cruzamento rasteiro de Nuno Santos. Dessa forma, a equipe de Rúben Dias assegurou a conquista.

O Sporting ainda pode ser campeão invicto: em 32 jogos até o momento, foram 25 vitórias e sete empates. Nas últimas duas rodadas, joga o clássico de Lisboa contra o Benfica no Estádio da Luz, e em seguida fecha a campanha em casa contra o Marítimo.

Quatro brasileiros integram o elenco do Sporting: o goleiro Renan Ribeiro, ex-São Paulo, e o atacante Luiz Phellype, que se recuperou de lesão há pouco tempo, não foram relacionados. O lateral Matheus Reis, ex-Bahia e São Paulo, e o meia Matheus Nunes, formado em Portugal, entraram no segundo tempo.

Cristiano Ronaldo não deixou passar a oportunidade de parabenizar o time no qual foi formado: o astro português postou uma mensagem nas redes sociais em que cumprimenta o clube os jogadores. A mãe do craque, Dolores Aveiro, também celebrou o título. Cristiano fez 33 jogos no time profissional do Sporting no início da carreira, antes de ser vendido para o Manchester United.

Com a conquista, o Sporting chega sua 23ª conquista do Campeonato Português, a 19ª na era profissional. O Benfica é o maior campeão com 37 títulos e o Porto é o segundo, com 29 troféus conquistados. Além do trio, apenas Belenenses, em 1945-46, e Boavista, em 2000-01, conseguiram conquistar o torneio.