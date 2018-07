Sporting ganha após queda de energia em Lisboa

Sporting assumiu a segunda colocação do Grupo G da Liga dos Campeões ao vencer o Maribor, por 3 a 1, nesta terça-feira, no Estádio José Alvalade. A partida em Lisboa atrasou por cerca de uma hora por conta da queda de energia no palco do jogo durante o intervalo.

No primeiro tempo, Jefferson, ex-Palmeiras, cruzou da esquerda e Carlos Mané abriu o placar. O atacante ainda perderia um gol incrível, sem goleiro, mandando no travessão, logo depois.

Em grande fase, Nani fez o segundo. Chutou em cima do goleiro, pegou rebote e sambou com a bola na frente de três marcadores até achar espaço para mandar para as redes. O Maribor descontou num gol contra de Jefferson, lateral que também já jogou pelo Fluminense. Na segunda etapa, depois da queda de energia, o Sporting ainda conseguiu mais um gol, com Slimani, após passe de cabeça de Nani.

Com a vitória, o Sporting foi a sete pontos e assumiu o segundo lugar do Grupo G, atrás apenas do Chelsea, que tem 11 e já garantiu a primeira posição. No próximo dia 10, os dois times se enfrentam em Londres. O Schalke 04 tem cinco pontos e também sonha com a vaga. Além de torcer por derrota dos portugueses, precisa vencer o Maribor na Eslovênia.