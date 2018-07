Sporting Gijón bate Eibar e sai da zona de rebaixamento na Espanha

O Sporting Gijón ganhou um respiro na sua briga contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol. Na abertura da 36.ª e antepenúltima rodada, a equipe de Gijón recebeu o Eibar no El Molinón e venceu por 2 a 0. Com o resultado, escapou provisoriamente da degola e colocou o Granada na zona do sufoco.

Carlos Carmona abriu o placar aos 43 minutos, enquanto Jony sacramentou a vitória a oito minutos do fim da partida. O triunfo levou o Sporting Gijón a 35 pontos, empatado com o Rayo Vallecano. Fica acima de Granada (33), Getafe (32) e Levante (29). Três caem. O Eibar, com 42, já escapou.

Nesta 36.ª rodada, o Rayo é quem tem o compromisso mais difícil: pega o Atlético de Madrid, na casa do rival. O Granada recebe o Las Palmas, o Getafe vai a La Coruña e o Levante visita o Málaga. Na próxima rodada, o Gijón tenta se salvar encarando o Getafe em Madri.

ALEMÃO

No único jogo do dia na Alemanha, Colônia e Augsburg ficaram no 0 a 0, em partida válida pela 32.ª de 34 rodadas da competição. Com o empate fora de casa, o Colônia escapou matematicamente do rebaixamento, com 41 pontos, mas fica a pontos do Schalke 04, sétimo colocado, que por enquanto tem a última vaga na Liga Europa. Já o Augsburg, com 37, ainda corre risco de cair. O Werder Bremen, 16.º, tem 31.