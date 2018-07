Sporting joga nesta segunda contra o Gil Vicente de olho nos primeiros colocados SÃO PAULO - Em quinto lugar no Campeonato Português, o Sporting tenta melhorar sua posição nesta segunda-feira, diante do Gil Vicente, pela 23ª rodada. Uma vitória faz a equipe de Lisboa ultrapassar o Marítimo – ambos têm 41 pontos, mas o Marítimo leva vantagem nos critérios de desempate. O Porto é o líder do torneio, com 56 pontos, um a mais que o vice Benfica.