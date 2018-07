Sporting Lisboa quer nova partida contra Schalke após pênalti

O clube português Sporting Lisboa protocolou um protesto à Uefa e demandou uma nova partida com o Schalke 04 após um pênalti marcado nos momentos finais ter dado a vitória ao clube alemão em jogo disputado pelo Liga dos Campeões, na terça-feira.

"Os alviverdes (do Sporting) demandaram que a partida seja disputada novamente ou, alternativamente, que receba um empate de bônus", disse o Schalke em comunicado nesta terça.

"O Schalke 04 foi questionado pela Uefa por sua posição sobre a questão e vai submetê-la em breve, ao mesmo tempo em que toma em consideração a proteção dos interesses do clube."

Replays do lance mostraram que o jogador tocou a bola com a cabeça, e não com o braço, no lance do pênalti reclamado. Os portugueses tinham conseguido empatar a partida por 3 a 3 após chegarem a ficar com dois gols de desvantagem.

A vitória nos acréscimos levou o Schalke ao segundo lugar no Grupo G, com cinco pontos, enquanto o Sporting ficou com apenas um ponto.