Sporting Lisboa se despede da Liga Europa com vitória Em jogo adiado por causa das fortes chuvas que atingiram Lisboa na última quinta-feira, o Sporting conseguiu nesta sexta a sua primeira vitória na fase de grupos da Liga Europa ao derrotar o Videoton, da Hungria, por 2 a 1, no estádio José Alvalade, na capital de Portugal, pela sexta e última rodada do Grupo G. Pena para o time português que o resultado positivo veio tarde demais, já que a equipe já estava eliminada e terminou a competição na lanterna, com cinco pontos.