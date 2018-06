Sporting oficializa contratação do volante Wendel, do Fluminense

O Sporting, de Portugal, confirmou neste sábado a contratação do volante Wendel, do Fluminense. O clube português adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador, que assinou contrato até 2023. A cláusula de rescisão é de 60 milhões de euros (cerca de R$ 233 milhões).

O anúncio já era esperado nos últimos dias, desde que o técnico Abel Braga revelou em entrevista de rádio que o jogador estava de saída rumo ao time português. Na mesma entrevista, ele culpou a situação financeira "caótica" do clube carioca pela perda de mais um jogador.

Wendel, de 20 anos, teve uma rápida ascensão no Fluminense, assumindo a condição de titular durante a temporada 2017. O clube chegou a encaminhar a venda do jogador ao Paris Saint-Germain, mas a negociação acabou recuando pela necessidade de o time francês cumprir as regras do Fair-Play Financeiro da Uefa.