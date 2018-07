Sporting oficializa venda do brasileiro Naldo a time russo por R$ 16 milhões

O Sporting oficializou nesta quarta-feira, com uma nota em seu site oficial, a venda do zagueiro brasileiro Naldo ao Krasnodar, da Rússia, por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões). O clube português manterá ainda 20% dos direitos econômicos do jogador.

Depois de passar por clubes de menor expressão do futebol brasileiro, o zagueiro de 28 anos chegou à Ponte Preta em 2010 e despontou para times como Cruzeiro e Grêmio. Foi, então, parar no futebol italiano - jogou no Bologna e na Udinese - e chegou ao Sporting em 2015, tendo disputado 27 jogos.

Sporting CP chegou a acordo com o FC Krasnodar para a transferência de Naldo. Comunicado: https://t.co/JCXR7hN5ev pic.twitter.com/BR0mVI19kn — Sporting CP (@Sporting_CP) 31 de agosto de 2016

Naldo já havia feito exames médicos no Krasnodar e assinado contrato válido por quatro anos. "Quero agradecer aos adeptos e a toda a equipe. Foi um prazer estar com vocês nesta temporada. Despeço-me de todos e espero que esta temporada seja muito boa, que tenham muitas alegrias e que conquistem o título", afirmou o jogador nesta quarta-feira.

"Vou recordar-me sempre dos jogos que disputei, dos meus companheiros. Estou muito feliz por ter jogado no Sporting. Foi uma aprendizagem muito boa para a minha carreira", completou o zagueiro brasileiro.