Spurs brilham nas cestas de 3 pontos e derrubam Bucks na NBA

Mesmo contando com grande atuação de Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks não conseguiu fazer valer a condição de melhor equipe da temporada até agora diante do San Antonio Spurs. Jogando no Texas, os Bucks pararam nas 19 cestas de três pontos dos anfitriões e foram batidos por 126 a 104, na noite desta segunda-feira.

Enquanto os Bucks apostaram na atuação individual de Antetokounmpo, os Spurs se destacaram com seu jogo coletivo mais eficiente. DeMar DeRozan comandou os anfitriões, com seus 25 pontos. Patty Mills contribuiu com 21 e LaMarcus Aldridge e Rudy Gay anotaram 18 pontos cada. Juntos, os jogadores do San Antonio disparam 19 bolas de três pontos, novo recorde da equipe na temporada.

Do outro lado, os Bucks teve no grego Antetokounmpo sua maior aposta. Ele quase anotou um "triple-double" ao registrar 24 pontos, 12 rebotes e oito assistências. Donte DiVincenzo anotou 16 pontos. A dupla não conseguiu evitar o fim da sequência de cinco vitórias consecutivas da equipe visitante.

Apesar da sua sexta derrota na temporada, os Bucks seguem com a melhor campanha da temporada até agora, com 32 vitórias, e a liderança isolada da Conferência Leste. Já os Spurs, no Oeste, figuram no oitavo posto, com 15 triunfos e 20 derrotas.

Em outro grande jogo da rodada, o Philadelphia 76ers conteve o Oklahoma City Thunder e venceu por 120 a 113, diante de sua torcida. Joel Embiid foi um dos destaques da partida, mesmo com um dedo da mão esquerda deslocado durante a maior parte do jogo. Foram 18 pontos, nove rebotes e oito assistências.

Ben Simmons, por sua vez, contribuiu com 17 pontos, 15 rebotes e oito assistências, ficando perto de um "triple-double". O cestinha do time foi Josh Richardson, responsável por 23 pontos. O brasileiro Raulzinho não saiu do banco de reservas. Pelo Thunder, quem brilhou foi Steven Adams, com 24 pontos e 15 rebotes. Dennis Schroder anotou 21 pontos e Chris Paul registrou 18 pontos e oito rebotes.

Com seu 24º triunfo, o time da Filadélfia se aproximou dos líderes do Leste. Somando ainda 14 derrotas, figura em quinto lugar. Já o Thunder figura no sétimo lugar da Conferência Oeste, com 20 vitórias e 16 revezes.

Em Dallas, os Mavericks bateram o Chicago Bulls por 118 a 110, em mais uma noite inspirada de Luka Doncic. O armador esloveno obteve seu 11º "triple-double" da temporada ao anotar 38 pontos, 11 rebotes e 10 assistências em apenas 34 minutos em quadra. Pelos Bulls, o destaque foi Lauri Markkanen, com 26 pontos e nove rebotes. Zach LaVine contribuiu com 20 pontos e sete assistências.

O time de Dallas ocupa o sexto lugar da Conferência Oeste, com 23 vitórias e 13 derrotas. Já os Bulls, em campanha mais irregular, estão apenas no décimo posto do Leste, com 13 triunfos e 24 revezes.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Charlotte Hornets 104 x 115 Indiana Pacers

Orlando Magic 101 x 89 Brooklyn Nets

Philadelphia 76ers 120 x 113 Oklahoma City Thunder

Washington Wizards 99 x 94 Boston Celtics

Atlanta Hawks 115 x 123 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 126 x 128 Utah Jazz

Dallas Mavericks 118 x 110 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 126 x 104 Milwaukee Bucks

Sacramento Kings 111 x 98 Golden State Warriors

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Toronto Raptors x Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets x Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns x Sacramento Kings

Los Angeles Lakers x New York Knicks