Spurs supera Timberwolves e consegue a 13ª seguida fora de casa na NBA

O San Antonio Spurs segue imbatível como visitante na temporada 2016/2017 da NBA. Contando com mais uma grande atuação de Kahwhi Leonard, autor de 31 pontos, a equipe superou o Minnesota Timberwolves por 105 a 91, na noite de terça-feira, em Minneapolis e somou o 13º triunfo fora de casa no campeonato.

Após não anotar sequer um ponto no primeiro período, Leonard converteu 11 de 15 arremessos de quadra para o Spurs, vice-líder da Conferência Oeste com 18 vitórias em 22 partidas, que não contou com o francês Tony Parker, com uma lesão no joelho esquerdo.

Com a marca de 13 vitórias, o Spurs superou o New York Knicks de 1969/1970 como time com a segunda melhor campanha inicial como visitante. Agora, está a um triunfo de igualar o recorde do Golden State Warriors, que começou a temporada passada com a invencibilidade em 14 duelos fora de casa.

Zach LaVine anotou 25 pontos pelo Timberwolves, enquanto Karl Anthony Towns totalizou 14 rebotes e 11 pontos pelo terceiro pior time da Conferência Oeste da NBA.

Quem brilhou na rodada de terça-feira da NBA foi John Wall, autor de 52 pontos pelo Washington Wizards. Ainda assim, ele não conseguiu evitar a derrota do seu time, que foi batido pelo Orlando Magic por 124 a 116. Wall anotou 33 pontos apenas no segundo tempo e converteu 18 de 31 arremessos de quadra. Além disso, deu oito assistências.

Elfrid Payton marcou 25 pontos, sendo 22 no primeiro tempo, pelo Magic, que somou o terceiro triunfo seguido e registrou a sua maior produção ofensiva nesta temporada na noite de terça. Os dois times estão fora da zona de classificação aos playoffs.

No duelo entre brasileiros da rodada, o Utah Jazz, de Raulzinho, superou o Phoenix Suns, de Leandrinho Barbosa, por 112 a 105, em casa. Gordon Hayward, com 28 pontos, e Rudy Gobert, com 22 pontos e 11 rebotes, lideraram o time de Salt Lake City. Já Raulzinho atuou por apenas um minuto e não pontuou pelo sétimo colocado da Conferência Oeste. Devin Booker marcou 21 pontos pelo Suns, enquanto Leandrinho acumulou 13 pontos, três rebotes e uma assistência em 20 minutos pelo segundo pior time do Oeste.

O Detroit Pistons derrotou o Chicago Bulls por 102 a 91, em casa, com 22 pontos de Tobias Harris. O brasileiro Cristiano Felício somou seis rebotes e quatro pontos nos 14 minutos em que atuou pelo Bulls, que teve o cestinha da noite, Jimmy Butler, com 32 pontos.

Também na noite de terça, o New York Knicks superou o Miami Heat por 114 a 103 com 35 pontos de Carmelo Anthony. Cheio de lesões no elenco, o time da Flórida contou com apenas nove jogadores para o duelo em casa. Já o Memphis Grizzlies superou o Philadelphia 76ers por 94 a 91, em casa, com 26 pontos e 12 rebotes de Marc Gasol.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Detroit Pistons

Orlando Magic x Boston Celtics

Brooklyn Nets x Denver Nuggets

Atlanta Hawks x Miami Heat

Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

Phoenix Suns x Indiana Pacers

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors