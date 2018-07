St Étienne empata e perde chance de subir para 3ª colocação

Pierre-Emerick Aubameyang colocou os visitantes na frente aos oito minutos com seu 17o gol na temporada, mas Julien Faussurier igualou para o Troyes aos 25 minutos.

O meia-atacante brasileiro Brandão abriu o placar para o St Étienne seis minutos mais tarde com uma cabeçada forte, mas Benjamin Nivet encostou de novo para o adversário aos 38 minutos e acabou com as esperanças dos visitantes de ficar entre os três melhores colocados e garantir uma vaga na próxima temporada da Liga dos Campeões.

O St Étienne, que empatou com o Stade Rennes e com o Paris St Germain, líder do Campeonato Francês, com o mesmo placar em seus dois últimos jogos, continua em quarto lugar com 50 pontos em 30 partidas, um a menos que o Marselha, que visita o Nice, quinto com 48 pontos, no domingo.

O PSG, que bateu o visitante Montpellier por 1 x 0 na sexta-feira, soma 61 pontos, oito à frente do segundo colocado Olympique de Lyon, que no domingo recebe o 18º Sochaux. O Troyes permanece em 19º na liga de 20 times e precisa de quatro pontos para escapar da zona de rebaixamento.

(Por Gregory Blachier)