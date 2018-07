St. Pauli anuncia saída de técnico ao fim da temporada O St. Pauli anunciou nesta quarta-feira que o técnico Holger Stanislawski deixará o clube ao final desta temporada do futebol alemão. O treinador pretende fazer uso de uma cláusula de seu contrato, que lhe dá a opção de deixar o time um ano antes do final do compromisso com a equipe.