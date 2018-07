St. Pauli é punido e jogará com portões fechados O conselho disciplinar da Federação Alemã de Futebol definiu que o St. Pauli terá que disputar a próxima partida como mandante no Campeonato Alemão com os portões fechados por conta dos incidentes ocorridos durante partida contra o Schalke 04, válida pela 28ª rodada da competição.