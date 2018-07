St. Pauli perde e fica perto de ser rebaixado no Alemão Um dos mais carismáticos times do futebol europeu, o St. Pauli está muito perto de cair à segunda divisão do futebol alemão um ano depois do acesso. Nesta sexta-feira, a equipe de Hamburgo, conhecida pelo seu uniforme marrom e pela torcida roqueira, foi derrotada pelo Kaiserslautern por 2 a 0 fora de casa e agora tem pequenas chances matemáticas de não ser rebaixada.