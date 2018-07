Stankovic marca três na vitória 'louca' da Inter por 5 x 2

Os atuais campeões têm lutado com lesões e problemas físicos mas após a vitória de quarta-feira sobre o Twente pela Liga dos Campeões, a pressão sobre o treinador Rafa Benítez diminuiu, com a ajuda de uma vitória que pode deixar a equipe em quinto lugar.

"Foi um jogo louco," disse Benitez à Sky. "Nós ainda podemos lutar pelo scudetto, o campeonato tem um longo caminho a seguir."

A Inter agora está sete pontos abaixo do líder Milan, após os rival empatar em 1 x 1 com a Sampdoria no sábado, mas a segunda colocada Lazio falhou em tomar a vantagem com o influente meio-campista brasileiro Hernanes marcando no empate em 1 x 1 com o Catania.

Lazio, três pontos atrás do Milan, recebe a Inter na sexta-feira.

Juventus, que empatou em 1 x 1 com a Fiorentina no sábado, continuou em terceiro após o Napoli perder fora de casa para a Udinese por 3 x 1, com o nascido em Nápoles Antonio Di Natale se recusando a comemorar seu segundo hat-trick na temporada.

O artilheiro da última edição do campeonato italiano converteu um pênalti, acertou um soberbo chute de longa distância e marcou numa cobrança direta de escanteio após erro de Marek Hamsik. O próprio Hamsik descontou para o Napoli.

A Roma poderia melhorar sua colocação mais tarde, quando enfrentaria fora de casa o Palermo na partida das 17:45 (horário de Brasília).

O Bari permaneceu em último após 14 partidas com o empate em 1 x 1 com o promovido Cesena enquanto o Cagliari venceu com dificuldade o Lecce por 3 x 2.

O Bologna, eguardando uma possível perda de pontos por irregularidades financeiras, tentou realizar seu jogo com o Chievo mas uma pesada nevasca fez com que a partida fosse suspensa.

A neve também atingiu a partida entre Brescia e Genoa, que seguiu após uma curta parada para as linhas serem pintadas de vermelho e terminou com um empate em 0 x 0.