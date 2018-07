Stéfano Yuri já sonha com a vaga de titular no Santos

SANTOS - O jovem atacante Stéfano Yuri, de apenas 19 anos, mal chegou à equipe principal do Santos e já sonha com voos mais altos. Artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao marcar nove gols na conquista do título em janeiro, ele não esconde o desejo de figurar entre os titulares do time comandado pelo técnico Oswaldo de Oliveira.

"Claro que vou procurar meu espaço, mas respeitando os companheiros. É uma ''disputa'' saudável. Os atacantes têm grandes responsabilidades, e minha prioridade é jogar bem e a minha meta, fazer gols", afirmou Stéfano Yuri, que já mostrou suas credencias na última quinta-feira, quando marcou seu primeiro gol como profissional do Santos, na vitória por 2 a 1 sobre o Linense, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Paulistão.

Stéfano Yuri destacou ainda que é uma "satisfação" jogar ao lado de Leandro Damião, reforço recém-contratado pelo Santos, que chegou para ser o titular do ataque e com quem ele teoricamente disputa a posição de titular.

"Só tenho a ganhar", comentou o garoto. Indagado sobre a possibilidade de algum dia ocupar a vaga do companheiro famoso no time, ele desconversou, afirmando que esse tipo de conquista só ocorre "treinando bastante". Após a folga neste fim de semana, o Santos volta a jogar na terça-feira, diante do Comercial, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Paulistão. Antes disso, porém, o clube apresenta seu novo reforço nesta segunda: o meia Lucas Lima, cuja contratação foi oficializada na última sexta.

LEANDRO DAMIÃO

Com recursos do fundo investimentos Doyen Sports, o mesmo que ajudou na contratação de Leandro Damião, o pagou R$ 5 milhões ao Inter pela compra de 80% dos direitos econômicos do meia de 23 anos, que jogou pelo Sport no ano passado. Assim, Lucas Lima assinou contrato por quatro anos com o clube e já pode até estrear nesta terça-feira, diante do Comercial.