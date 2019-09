Stegen x Neuer cria disputa entre Bayern de Munique e seleção da Alemanha

O clima entre os goleiros Marc-André Stegen e Manuel Neuer não anda tão bem na Alemanha. A boa fase de um e a irregularidade do outro faz com que exista uma polêmica sobre quem deveria ser o titular da seleção e isso faz com que dirigentes batam pouca publicamente. O presidente do Bayern, clube de Neuer, ameaçou até não liberar mais o jogador, caso ele deixe de ser titular nos próximos jogos.

"Nós nunca aceitaríamos isso (Stegen no lugar de Neuer). Se isso acontecer, nós não vamos liberar mais liberar nossos jogadores para a seleção", disse Uli Hoeness, presidente do Bayern de Munique, em entrevista ao Sport Bild.

A declaração não foi bem aceita até mesmo por outros dirigentes alemães. Oliver Bierhoff, diretor técnico do clube, minimizou a situação. "De acordo com as regras da Fifa, o clube é obrigado a liberar seus jogadores para a seleção de qualquer maneira", disse o ex-jogador.

Neuer é titular absoluto da seleção, mas vem de uma temporada bastante irregular. Por outro lado, seu reserva, Stegen, brilha com a camisa do Barcelona e a pressão para ele ganhar a posição na seleção é grande. O próprio Stegen já deu declarações mostrando sua insatisfação com a situação. Mesmo assim, o jogador do Bayern conta com a preferência da comissão técnica da seleção.

Após a polêmica, o Bayern divulgou uma nota pedindo desculpas pela declaração de seu presidente. "Imediatamente após o jogo da Champions League contra o Estrela Vermelha, o senhor Hoeness fez comentários a respeito da discussão sobre o goleiro titular da Alemanha. Ele não falaria tais coisas hoje depois de ter passado um tempo. O assunto está encerrado para ele e não fará mais nenhum comentário sobre isso".