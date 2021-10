Stephan Barcha fatura GP Indoor de hipismo e mira Jogos de Paris-2024

O cavaleiro Stephan Barcha conquistou, neste domingo, o GP Indoor da Sociedade Hípica Paulista. Saltando com Primavera Montana, Barcha foi o único a zerar o percurso e concluí-lo com o tempo de 53s75. Ele também levou o terceiro lugar, montando Atomic des Luthiers, com tempo de 58s74 e uma falta cometida na primeira volta.

"Nosso próximo desafio é o Brasileiro Senior Top daqui a três semanas. A médio prazo o projeto é o Campeonato Mundial ano que vem, depois o Pan-Americano de 2023 e Paris-2024", declarou o campeão após o evento.

"Montar essa égua é um privilégio, monto ela (Primavera Montana) desde os 5 anos. Ela ainda é um cavalo em formação com idade hípica de 9 anos. Ganhar um Indoor é um sonho realizado, um GP tradicional no Brasil. Quero agradecer a toda a equipe, ao proprietário José Romero Dias Gomes da Silva: um sonho sonhado junto é muito melhor! Graças a Deus eu tenho um time forte que me dá todo o suporte", agradeceu Barcha.

Após participar dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, Stephan Barcha ficou ausente das disputas em Tóquio, em 2021. Na capital fluminense, ele acabou precocemente eliminado após fazer uso excessivo das esporas contra seu cavalo.

O GP Troféu Jayme Loureiro Filho contou com 36 conjuntos em sua primeira fase. Concluída a primeira volta, apenas 12 conjuntos avançaram para a rodada decisiva. Os obstáculos foram montados com altura entre 1,5m e 1,6m.

Na volta decisiva, Flavio Grillo, montando Lorentino JMen, concluiu a prova com um tempo melhor que o de Barcha, 51s69. Porém, como cometeu uma falta, foi penalizado e terminou com a segunda posição.