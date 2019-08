Conheça Stéphanie Frappart: a primeira árbitra a apitar a Supercopa da Europa

A decisão da Supercopa da Europa que será realizada nesta quarta-feira, entre Liverpool e Chelsea entrará para a história. Será a primeira vez que uma mulher vai apitar uma decisão de uma competição organizada pela entidade europeia. Caberá a francesa Stéphanie Frappart a honra de comandar a partida entre o último campeão da Liga dos Campeões e o campeão da Liga Europa.

Frappart tem 35 anos e já fez história em abril, quando foi a primeira árbitra a apitar uma partida masculina no Campeonato Francês. Ela dirigiu o duelo entre Amiens e Strasbourg e teve uma atuação segura. Tanto que ela faz parte do quadro de árbitros para a atual temporada do futebol na França e deve apitar mais jogos em breve.

Um dos principais nomes da arbitragem feminina na Europa, Frappart apitou também a decisão da Copa do Mundo Feminina, disputada entre EUA e Holanda e vencida pelas norte-americanas. Assim como foi naquele jogo, no duelo entre Liverpool e Chelsea ela terá como auxiliares as compatriotas Manuela Nicolosi e Michel O'Neal.

Nesta terça, a árbitra deu uma entrevista para falar sobre a partida e afirmou que não vê diferença na arbitragem dela para de um homem. "Temos de provar fisicamente, tecnicamente e taticamente que somos iguais aos homens. Não tenho medo, nada muda para mim, a não ser ter ficado mais popular", comentou.