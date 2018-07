Sterling brilha e Liverpool se aproxima do Manchester City

O Liverpool derrotou o Newcastle por 2 a 0, nesta segunda-feira, e voltou a se aproximar dos líderes do Campeonato Inglês. Aproveitando a derrota do Manchester City no domingo, o time do Anfield Road reduziu a vantagem para a quarta colocação, que dá vaga na Liga dos Campeões.

O time dos brasileiros Lucas Leiva e Philippe Coutinho, apagado nesta segunda, chegou aos 57 pontos, apenas quatro atrás do City, derrotado pelo rival Manchester United por 4 a 2, no domingo. As duas equipes agora disputam a quarta colocação da tabela, em busca da vaga na fase preliminar da Liga.

Para tanto, o Liverpool contou com boa atuação de Raheem Sterling, contestado pela torcida nos últimos jogos por adiar a renovação do seu contrato. Ele anotou o primeiro gol da partida logo aos 9 minutos, ao receber lançamento pela esquerda. Dentro da área, ele driblou dois marcadores e mandou para as redes, num belo gol.

Antes do intervalo, o Newcastle pediu pênalti num lance do zagueiro Dejan Lovren com Ayoze Perez. A arbitragem, porém, mandou o jogo seguir. Na segunda etapa, o Liverpool desperdiçou duas grandes oportunidades. Primeiro, Sterling bateu para fora quando estava cara a cara com o goleiro Tim Krul na área. Depois, Lucas Leiva acertou bela cabeçada, mas Krul fez linda defesa.

O segundo gol dos anfitriões acabou surgindo aos 25 minutos. Joe Allen aproveitou sobra na área, após cobrança de escanteio, e garantiu a vitória dos donos da casa. Para facilitar ainda mais a vida do Liverpool, Moussa Sissoko foi expulso de campo aos 36 minutos, deixando o Newcastle com um a menos em campo, sem forças para reagir.

Agora o Liverpool volta a campo no próximo domingo para decidir uma das semifinais da Copa da Inglaterra, contra o Aston Villa. No mesmo dia, o Newcastle vai encarar o Tottenham, em casa, em rodada do Campeonato Inglês.