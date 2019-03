Sterling dá show e Inglaterra goleia checos nas Eliminatórias da Euro

A Inglaterra não teve qualquer dificuldade para golear em sua estreia nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020. A equipe recebeu a República Checa nesta sexta-feira e contou com exibição de gala de Sterling, autor de três gols, para atropelar o adversário por 5 a 0, em Wembley.

Com o resultado, os ingleses largam na frente no Grupo A das Eliminatórias, já que na outra partida da chave, Bulgária e Montenegro empataram em 1 a 1, enquanto Kosovo folgou nesta primeira rodada. Na segunda-feira, os montenegrinos serão os adversários da Inglaterra, em Podgorica.

Já a República Checa folgará na segunda rodada e aproveitará a data livre para enfrentar o Brasil. Os checos vão duelar com os comandados de Tite na terça-feira, em Praga, em confronto amistoso.

E não será fácil para eles deixarem a má impressão deixada nesta sexta. Dominada desde o primeiro minuto, a República Checa viu a Inglaterra sair na frente aos 23. Kane recebeu pelo meio e deu enfiada para Sancho, em posição duvidosa. Ele chegou cruzando para Sterling, que só teve o trabalho de empurrar para a rede.

O gol fez Sterling acender, e a partir daí o atacante do Manchester City comandou um show individual. Foi de seus pés que surgiu o segundo gol inglês. Aos 45, ele fez linda jogada individual, colocou entre as pernas de Soucek e foi calçado por Kaderábek e Kalas. O árbitro assinalou pênalti, que Kane cobrou com categoria para ampliar.

Na volta para a etapa final, os checos se lançaram ao ataque e tentaram a recuperação, mas seguiram errando muito na defesa. Aos 16, Walker arrancou e deu enfiada para Sterling. A zaga adversária bateu cabeça e a sobra ficou com o atacante, que girou e bateu para marcar mais um.

Confiante, Sterling ainda teve tempo de transformar a vitória em goleada aos 23 minutos, em chute de fora da área que desviou em Celustka. E o dia de trapalhadas da defesa checa ficou completo aos 39, quando Hudson-Odoi finalizou cruzado, Pavlenka espalmou e Kalas tocou contra a própria meta.