Sterling exalta elenco do Manchester City: 'Estou aprendendo bastante'

"Você pode ver no vestiário e por todo lado você vê jogadores que têm grandes conquistas. David [Silva] foi campeão mundial pela Espanha, Sergio [Agüero] chegou a uma final de Copa do Mundo pela Argentina, Yaya Touré foi eleito o melhor jogador da África por diversos anos", enumera o atleta de 21 anos.

Sterling elegeu como sua principal referência na equipe o atacante Agüero. "Sergio é um jogador de nível mundial. É o tipo de jogador que você acompanha antes mesmo de fazer parte do time. E, quando está no grupo, é ótimo jogar com ele. Você aprende muito", afirma.

"Mas não apenas Sergio, David ou Yaya. Há muitos jogadores que podem definitivamente ensinar muito e me ajudar com o meu jogo. É uma honra treinar diariamente e aprender com eles", diz o jogador da seleção inglesa.

Apesar do forte elenco, o Manchester City tem suado para seguir entre os primeiros colocados do Campeonato Inglês. A equipe ocupa a terceira colocação, com 32 pontos, a seis do líder Leicester. O Arsenal, na vice-liderança, tem 36.

"A disputa está muito apertada agora. Não dá para descartar ninguém. O Leicester está fazendo um grande trabalho e o Arsenal está jogando muito bem. E tem a nossa equipe, que vai desafiá-los até o último momento do campeonato", promete Sterling.