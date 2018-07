Sterling faz seu 1º gol pelo Manchester City em amistoso e goleiro brilha

O amistoso foi válido pela International Champions Cup, um torneio amistoso disputado por alguns dos principais clubes do futebol europeu. E o próximo compromisso do Manchester City será na próxima sexta-feira, novamente em Melbourne, diante do Real Madrid.

Adquirido pelo Manchester City por 49 milhões de libras (aproximadamente R$ 243 milhões), Sterling marcou o seu primeiro gol pelo clube logo aos três minutos do amistoso após receber passe de Iheanacho e tocar na saída do goleiro adversário. A Roma, porém, empatou o duelo logo depois, aos oito minutos, com um chute de fora da área de Miralem Pjanic.

Na etapa final, com os times bastante modificados, o Manchester City voltou a ficar em vantagem com o gol marcado por Kelechi Iheanacho aos sete minutos. Mas a Roma consegui levar a definição do jogo para os pênaltis ao empatar o duelo aos 42 minutos, com o gol anotado por Adem Ljajic em cobrança de falta.

Na disputa de pênaltis, Kolarov perdeu a sua cobrança, mas o goleiro Joe Hart brilhou. O jogador do Manchester City converteu o seu pênalti e ainda defendeu dois, de Doumbia e Keita, garantindo o triunfo do time inglês.