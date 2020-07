Sterling marca 3 e Manchester City faz 5 a 0 no Brighton no Inglês

Gabriel Jesus voltou a deixar sua marca neste sábado com a camisa do Manchester City, mas acabou ofuscado pela grande atuação de Raheem Sterling em mais uma goleada da equipe inglesa, sobre o Brighton, pelo placar de 5 a 0, em rodada do Campeonato Inglês. Sterling balançou as redes por três vezes, com direito até a gol bizarro, fora de casa.

O triunfo assegurou matematicamente o time de Josep Guardiola na próxima edição da Liga dos Campeões - embora o time ainda corra o risco de ficar de fora por conta de punições da Uefa. O City chegou aos 72 pontos, distante dos 93 do Liverpool, campeão antecipado. O Brighton, por sua vez, é o 15º colocado, com 36.

Apesar do troféu assegurado pelo rival, o City exibe o melhor ataque do Inglês, com 91 gols, diante de 76 do Liverpool. E esse número se deve em parte à boa sequência emplacada desde a retomada da competição. Das suas últimas quatro vitórias, três foram pelo placar de 5 a 0. E uma por 4 a 0, justamente sobre o campeão.

O poder ofensivo foi confirmado mais uma vez neste sábado. Sterling abriu o placar aos 20 minutos. Ele recebeu pela esquerda, cortou para dentro, conteve a marcação e bateu rasteiro, de fora da área. A bola acertou o canto esquerdo do goleiro Mathew Ryan. Antes do intervalo, aos 43, Gabriel Jesus aproveitou sobra na pequena área e, sem dificuldade, só empurrou para as redes.

No segundo tempo, Sterling voltou à carga aos 7 minutos. Ele iniciou a jogada pelo meio, acionando De Bruyne, que deu passe para Mahrez. O cruzamento da direita encontrou na área o mesmo Sterling, que saltou para fazer bela cabeçada e anotar o seu segundo gol na partida.

Com facilidade, o City dominava o duelo e não tinha problemas para chegar ao ataque. Aos 9, numa vacilada geral da defesa do Brighton, Bernardo bateu rasteiro da marca do pênalti, o goleiro soltou e o próprio português só completou para as redes.

A goleada foi selada aos 35 com o gol mais bizarro da partida. Em jogada individual, o mesmo Sterling acertou um lençol no marcador e disputou a bola aérea com Webster. O jogador do City levou a pior e foi ao chão. A bola, contudo, não foi afastada pela zaga e acabou acertando a cabeça de Sterling, indo para as redes. O atacante nem sabia onde a bola estava. Mas correu para comemorar o quinto gol com os companheiros de time.