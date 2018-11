Sterling se desculpa com árbitro após pênalti 'bizarro' para o City

O Manchester City recebeu o Shakhtar Donetsk nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões e goleou sem piedade, por 6 a 0. Apesar do placar elástico e dos três gols do brasileiro Gabriel Jesus, o confronto ficou marcado por um lance insólito, na marcação do pênalti que gerou o segundo gol do time inglês.

Aos 23 minutos, Sterling invadiu a área pela esquerda, se atrapalhou e, ao tentar a finalização, chutou o chão. De forma bizarra, o árbitro húngaro Viktor Kassai assinalou a penalidade. "Eu fui chutar a bola e não sei o que aconteceu. Não senti contato, eu trisquei a bola. Peço desculpas ao juiz", declarou na saída do gramado.

Para desespero dos jogadores do Shakhtar, o pênalti foi confirmado, e Jesus cobrou para marcar seu primeiro na partida. Na etapa final, o brasileiro fez o quarto do City em nova penalidade, e ainda houve tempo para que ele aproveitasse contra-ataque e selasse o placar nos acréscimos.

Os gols marcados por Jesus nesta quarta foram seus primeiros nesta Liga dos Campeões. Em baixa na temporada pelo City, o brasileiro tinha apenas dois gols marcados com a camisa do clube em 2018/2019. Por isso, o desempenho contra o Shakhtar foi tão elogiado pelo técnico Pep Guardiola.

"A qualidade do Gabriel é que ele sempre luta. É importante para ele marcar gols, para sua confiança e para a do time", comentou o treinador após a partida. "Estou muito feliz. Tivemos novamente um desempenho incrível, pela forma com que atacamos e defendemos", completou.