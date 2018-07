STF derruba reeleição de Juvenal Juvêncio no São Paulo O presidente Juvenal Juvêncio sofreu na noite de segunda-feira uma derrota no Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Luiz Fux cassou a decisão que garantia uma alteração no estatuto do clube que permitia ao dirigente concorrer a um terceiro mandato. A eleição, realizada já com a mudança, ocorreu em abril e manteve Juvêncio no poder - ele derrotou Edson Lapolla por 163 a 7.