STJD absolve Kléber em denúncia de 'falta de fair play' O atacante Kléber saiu ileso da denúncia de "falta de fair play" no jogo contra o Flamengo, dia 29 de julho, pela décima rodada do Brasileirão. O palmeirense foi julgado nesta sexta-feira pela quarta comissão disciplinar do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e absolvido por maioria de votos.