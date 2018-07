STJD absolve São José e remarca final do Brasileiro Feminino para 6 de dezembro Paralisado por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol será retomado no próximo dia 6 de dezembro, domingo, com a grande decisão do torneio. O jogo foi confirmado nesta sexta-feira pela CBF, horas após o julgamento do caso no STJD.