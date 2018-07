STJD acata protesto e não confirma a vitória do Inter O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou nesta terça-feira o protesto do Palmeiras referente ao jogo contra o Internacional, no último sábado, em Porto Alegre, e com isso o resultado da partida está suspenso e o placar de 2 a 1 para a equipe gaúcha, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda não pode ser homologado na CBF.