STJD adia julgamento do América-AM na Série D O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) adiou o julgamento do América-AM, denunciado por escalar o volante Amaral de forma irregular, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. A nova data para o caso ser analisado é na sexta-feira, dia 5 de novembro.