STJD adia julgamento do Icasa e o clube permanece na Série B

Se dentro de campo o Icasa não consegue mostrar força, juridicamente vai se mostrando o oposto. Nesta quinta-feira, o clube seria julgado novamente pela sua exclusão da Série B, mas após pedido do advogado, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) decidiu retirar o caso da pauta do dia. Com isso, o time de Juazeiro do Norte segue disputando a competição.

O Icasa fez o pedido para um novo adiamento do caso alegando que não houve tempo suficiente para que todos os documentos fossem analisados. O juiz responsável pelo caso, Miguel Ângelo Cançado, entendeu que o pedido do time cearense fazia sentido e retirou o julgamento da pauta do Pleno desta quinta-feira.

Na Primeira Instância do STJD foi decidido que o clube é culpado por ter entrado na Justiça Comum pleiteando um lugar na Série A do Campeonato Brasileiro, infringindo o artigo 231 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Além da exclusão, o clube cearense também foi punido com uma multa de R$ 50 mil. Agora, o Pleno decidirá se a punição será imediata ou posterior.

O STJD, porém, decidiu adiar a decisão a respeito de quando o clube seria excluído. Desde então, o Icasa continua disputando a Série B e, se a competição terminasse hoje, não seria rebaixado, já que ocupa a 16.ª posição, com 39 pontos. No sábado, o Icasa vai fazer um jogo decisivo contra o América-RN, em Natal, às 21 horas. O time potiguar está na zona de rebaixamento, com 36 pontos, em 18.º lugar.