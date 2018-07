STJD ainda não confirma vitória do Internacional sobre o Palmeiras

SÃO PAULO - O STJD acatou nesta terça-feira o protesto do Palmeiras referente ao jogo contra o Internacional e com isso, o resultado da partida está suspenso e o placar ainda não pode ser homologado na CBF.

"Isso é um procedimento padrão do STJD. enquanto o caso estiver sendo julgado, não podemos homologar o resultado da partida. Sempre que algum clube pede impugnação da partida, tomamos este procedimento", explicou o procurador-geral do STJD, Paulo Schmitt, ao Estado.

Oficialmente, a vitória por 2 a 1 do Internacional não pode ser contabilizada na tabela. O time gaúcho tem 48 horas para se manifestar, mas a tendência é que até o dia 8 de novembro, data do julgamento do caso, a partida não deve ser oficializada.

O Palmeiras acusa o delegado da partida, Gerson Baluta de ter perguntado para uma repórter se o atacante Barcos fez gol de mão ou não. Com a resposta positiva, o delegado comunicou o quarto árbitro, Jean Pierre Lima, que imediatamente avisou ao árbitro principal, Francisco Carlos Nascimento. Mas segundo o regulamento da Fifa, é proibida qualquer ajuda externa para definir um lance. Já a arbitragem alega que o quarto árbitro viu o lance e avisou ao árbitro.