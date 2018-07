STJD amplia punição a França, do Figueirense, por 'enterro' de rival

O técnico Argel Fucks, do Figueirense, perderá o volante França por mais partidas que pensava nas próximas semanas. O meio-campista, ex-Palmeiras, teve ampliada nesta quinta-feira a punição aplicada anteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Por simular o "enterro" do rival Avaí, na Copa do Brasil, França teve a pena aumentada de seis para oito jogos.

França havia sido punido por provocar a torcida do Avaí após a vitória do Figueirense, no clássico disputado na Copa do Brasil. O volante, acompanhado do zagueiro Thiago Heleno, simularam o "enterro", em tom de provocação. Para o STJD, o ato incitou a torcida rival e estimulou possíveis atos de violência.

As provocações de França não acabaram no gramado. Depois da eliminação do rival, ele gravou vídeo proferindo xingamentos e ofensas direcionados à torcida do Avaí. O vídeo circulou pela internet e causou polêmica. Torcedores chegaram ameaçar de morte o jogador do Figueirense, que se afastou do clube e da cidade por algumas semanas para evitar qualquer risco.

Inicialmente, França recebeu pena de seis jogos de gancho, enquanto Thiago Heleno, que não participou do vídeo, levou punição de duas partidas. A Procuradoria do STJD, contudo, ficou insatisfeita com a sanção e recorreu. Nesta quinta, o Pleno aceitou os argumentos da Procuradoria e aumentou a pena de França para oito jogos. O gancho do zagueiro foi mantido.

"As condutas estão tipificadas: os atletas incitaram a violência entrando nessa rivalidade regional. Foi para as redes sociais, provocou torcedor e o Ministério Público entrou no meio", afirmou o procurador-geral do STJD, Paulo Schmitt, referindo-se a uma decisão do MP que impediu a participação de França no clássico seguinte, válido pelo Brasileirão. Para o MP, a presença do volante na Ressacada poderia acirrar os ânimos e causar atos violentos da torcida.