STJD aplica multa e impõe perda de cinco mandos a Goiás e Vila Nova

Após interditar o estádio Serra Dourada, em Goiânia, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu punir também o Vila Nova e o Goiás pela confusão entre as duas torcidas no jogo disputado no dia 24 de junho, em rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O tribunal aplicou multa de R$ 50 mil para cada clube e impôs a perda de cinco mandos de campo para cada time. Pela decisão, por unanimidade de votos, as equipes terão que jogar estas partidas a uma distância de 200 quilômetros de Goiânia. Vila Nova e Goiás poderão recorrer da punição.

Os dois clubes foram punidos por causa da briga generalizada ocorrida entre as duas torcidas logo após o fim do clássico. Eles invadiram o setor da geral, que está interditado há anos, do Serra Dourada e entraram em confronto. Imagens da TV mostraram um torcedor sendo vítima de espancamento enquanto estava desacordado no chão, além de outras cenas de violência.

Por causa do episódio de violência, o presidente do STJD, Ronaldo Botelho Piacente, se antecipou na semana passada e decidiu interditar o estádio. "Pelas provas de vídeos, vimos cenas lamentáveis e uma verdadeira batalha campal. Torcedor desacordado levando golpes, crianças presentes, polícia lançando bombas", disse o procurador João Rafael, na denúncia, acatada pelos auditores, nesta terça.