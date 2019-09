STJD atende pedido do Palmeiras, e Fortaleza terá de reduzir preço dos ingressos

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou nesta quinta-feira o pedido do Palmeiras para reduzir o preço do ingresso da torcida visitante para o jogo do próximo domingo diante do Fortaleza, no Castelão, no clube nordestino. O clube nordestino havia determinado inicialmente o preço de R$ 110, mas terá agora de reduzir o valor para R$ 50.

A equipe alviverde acionou o órgão por considerar o preço muito caro. O Fortaleza, por outro lado, fixou em R$ 110 por ter sido o valor cobrado pelo Palmeiras para a torcida visitante no primeiro turno, quando os times se enfrentaram no Allianz Parque. A equipe nordestina entendeu que por ser o mandante do encontro de domingo, tem autonomia para definir quanto será cobrado.

Porém, a diretoria do Palmeiras acabou atendida ao se basear em artigos do regulamento geral de competições da CBF e no Estatuto do Torcedor. As duas regulamentações esclarecem que não podem ser cobrados ingressos com valores diferentes para setores equivalentes de um mesmo estádio. Por isso, a solicitação acabou atendida. Os dois clubes já foram notificados da decisão.

A partida no próximo domingo será às 16h e vale pela primeira rodada do segundo turno da competição. O Palmeiras, do técnico Mano Menezes, tentará chegar à quarta vitória consecutiva, mas não vai contar com o atacante Dudu, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo.