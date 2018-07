STJD aumenta punição e Emerson desfalca Fla contra o Corinthians

Emerson havia sido suspenso por apenas um jogo em julgamento realizado no dia 8 de setembro, condenado por desrespeito ao árbitro Wilton Pereira Sampaio. Ele ofendera o juiz no intervalo da partida contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em entrevista na beira do gramado, o atacante dissera que o árbitro era "uma m...".

O jogador do Flamengo fora denunciado por ofender a honra do árbitro e podia pegar suspensão mínima de quatro jogos e multa de até R$ 100 mil. Mas a defesa do Flamengo conseguiu amenizar a punição ao desclassificar o caso para "desrespeito". A Procuradoria do STJD, contudo, ficou insatisfeita com a pena de um jogo de suspensão e recorreu da decisão.

"Foi uma partida transmitida em rede nacional em que ele afirma que ''primeiro tem que mudar esse árbitro que é uma m...''. Um atleta multi reincidente e de uma péssima postura. Esse atleta merece muito, mas muito mais do que uma partida... Do ponto de vista técnico é muito bom, mas um péssimo exemplo do ponto de vista disciplinar", declarou Paulo Schmitt, procurador-geral da Justiça Desportiva.

Após acatar o recurso da Procuradoria, o Pleno julgou o caso nesta quinta e decidiu ampliar a punição aplicada a Emerson. O atacante do Flamengo terá pela frente dois jogos de gancho porque já cumpriu suspensão automática. Assim, além de ficar de fora do duelo contra o Corinthians, líder do Brasileirão e seu ex-time, Emerson perderá a partida contra o Grêmio em 1º de novembro, em Porto Alegre.