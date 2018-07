STJD autoriza e Cruzeiro pode escalar novo lateral

O Cruzeiro finalmente está seguro de pode escalar o lateral-esquerdo Breno Lopes, contratado junto ao Paraná há cerca de um mês. Nesta terça-feira, o clube revelou que recebeu um comunicado do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) afirmando que o jogador pode ser utilizado no Brasileirão.

Breno fez mais do que seis partidas pelo Paraná na Série B e o Cruzeiro temia ser punido por utilizar um jogador que extrapolou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, ainda que em outra divisão.

Para dizimar qualquer chance de punição, o Cruzeiro questionou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o tema e foi autorizada a escalar o jogador. Mesmo assim, por precaução, a diretoria foi atrás do STJD, que garantiu que não há problemas na escalação do lateral.

Breno Lopes fica imediatamente à disposição do técnico Marcelo Oliveira, que pode aproveitá-lo já nesta quarta-feira, quando o Cruzeiro recebe o Palmeiras no Mineirão. O lateral só não pode atuar na Copa do Brasil, porque já jogou pelo Paraná nesta competição.