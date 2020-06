STJD concede liminar e Autuori poderá comandar Botafogo diante da Cabofriense

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu liminar pedida pelo Botafogo e permitiu que o técnico Paulo Autuori comande o time no retorno aos gramados, neste domingo, diante da Cabofriense. O treinador havia sido suspenso pelo TJD do Rio de Janeiro por 15 dias após criticar a Ferj em entrevista ao jornal O Globo.

Autuori havia classificado a Ferj como a 'federação dos espertos' e dito que o Campeonato Carioca tinha 'cartas marcadas'. O experiente treinador criticou ainda as medidas tomadas para permitir a volta do torneio estadual - o Botafogo se opôs veementemente ao retorno. Em resposta, a procuradoria do TJD-RJ considerou que "ofendeu a imagem da federação e do presidente Rubens Lopes sem qualquer fundamento". O vice-presidente em exercício do órgão, José Jayme Santoro, concordou e suspendeu o técnico na última sexta, 26.

Após a punição, Autuori voltou a criticar a Ferj e disse que apenas tinha dito o que muita gente queria falar. Principal estrela da equipe, o meia japonês Honda saiu em defesa do técnico e questionou a falta de liberdade de expressão.

Já neste sábado, Otávio Noronha, vice-presidente do STJD, afirmou que as falas na entrevista precisa de apuração, mas discordou da suspensão, considerando que as opiniões de Autuori são 'fatos absolutamente corriqueiros no dia-a-dia do futebol'.

"Se a Procuradoria local entende que o Requerente cometeu ato infracional, deve (e certamente o fará) oferecer a competente denúncia, que seguirá o devido processo legal, onde se oportunizará o sagrado direito de defesa ao denunciado, que, ao final, se condenado for, cumprirá a pena que lhe for imposta. Não se pode, em hipótese alguma, inverter a ordem do processo, impondo-se uma espécie de cumprimento antecipado de pena", considerou também Noronha.

O Botafogo entra em campo neste domingo, às 11h da manhã, no estádio Nilton Santos. Caso vença, a equipe entra na zona de classificação para a semifinal da Taça Rio.